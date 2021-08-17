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«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С этим видом спорта у нас связаны главные медальные надежды, ведь в Японии выступит Игорь Бокий. В его послужном списке 11 золотых медалей на Паралимпиадах и 10 непобитых мировых рекордов. Всего же на токийских дорожках выступят 10 белорусских пловцов. Специальное приглашение от организаторов получил Алексей Талай.
Алексей Талай, пловец паралимпийской сборной Беларуси:
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Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С...
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