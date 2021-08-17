«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».





С этим видом спорта у нас связаны главные медальные надежды, ведь в Японии выступит Игорь Бокий. В его послужном списке 11 золотых медалей на Паралимпиадах и 10 непобитых мировых рекордов. Всего же на токийских дорожках выступят 10 белорусских пловцов. Специальное приглашение от организаторов получил Алексей Талай.





Алексей Талай, пловец паралимпийской сборной Беларуси:

Для нас, патриотов, большего счастья и не надо. Когда поднимется флаг, дай бог, на Паралимпийских играх в Токио нашей страны, Республики Беларусь, и я или один из моих друзей, соратников нашей национальной паралимпийской сборной, будет этому виной, то мы будем знать, что все эти долгие месяцы и годы прошли не напрасно, государственные ресурсы были потрачены не зря. Мы обязаны стараться, должны привезти медаль. Конечно же, золото в приоритете.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.