ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

17.08.2021 22:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

С этим видом спорта у нас связаны главные медальные надежды, ведь в Японии выступит Игорь Бокий. В его послужном списке 11 золотых медалей на Паралимпиадах и 10 непобитых мировых рекордов. Всего же на токийских дорожках выступят 10 белорусских пловцов. Специальное приглашение от организаторов получил Алексей Талай.

«Конечно же, золото в приоритете». Кто из белорусских пловцов выступит на Паралимпиаде в Токио?

Алексей Талай, пловец паралимпийской сборной Беларуси:
Для нас, патриотов, большего счастья и не надо. Когда поднимется флаг, дай бог, на Паралимпийских играх в Токио нашей страны, Республики Беларусь, и я или один из моих друзей, соратников нашей национальной паралимпийской сборной, будет этому виной, то мы будем знать, что все эти долгие месяцы и годы прошли не напрасно, государственные ресурсы были потрачены не зря. Мы обязаны стараться, должны привезти медаль. Конечно же, золото в приоритете.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Токио отправилась вторая часть белорусских паралимпийцев. В Национальном аэропорту провожали пловцов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пахне чабор! Сергею Тихановскому исполнится 43 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by