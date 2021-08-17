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«В нашем детстве такого не было». Сколько платят трудовым отрядам за уборку яблок?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Больше 3 000 школьников и студентов Могилевской области отметили лето-2021 трудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе сформировали 73 сельскохозяйственных отряда, часть из которых работает до сих пор. В разгар третьего трудового семестра молодые люди трудятся на зернотоках, помогают комбайнерам и примеряют на себя новые профессии в агросфере.
Такой яблочный «дождь» уже вторую неделю заливает сады кировского хозяйства «Рассвет». «Сладким ливнем» управляет молодежь, и ей же приходится собрать все до последней румяной «капли». На сборе яблок трудится отряд из 10 человек. Это местные школьники и студенты, которые приехали на время летних каникул домой и решили, что август проведут в рабочем настроении.
Анастасия Бержанина, жительница агрогородка Мышковичи:
Сестры Даша и Настя еще только думают, на что именно потратят грядущую зарплату. В садах работает простая формула: чем больше яблок соберешь, тем больше денег получишь. Чтобы заработать 30 рублей в день, необходимо собрать 600 килограммов.
За это время мы придумали лайфхак, как быстрее и качественнее собрать яблоки.
Ребята говорят, что в конце лета настроиться на рабочий лад было сложно. Чтобы никто не проспал, первое время обзванивали друг друга и, так сказать, сверяли часы. Старт пришлось провести с тяпкой в руках. Прополка под деревьями для новоиспеченных садоводов стала настоящим испытанием.
Анастасия Бержанина:
Еще одно испытание для молодежи – отсутствие мобильных телефонов. Договорились сразу: гаджетам в саду не место, а вот живое общение заряжает положительными эмоциями.
Александра Гаврилова, командир студенческого отряда:
Вставать с первыми петухами, лазить по деревьям и умело орудовать тяпкой сложно не всем. Учащийся 11-го класса местной школы Владислав Лапицкий в таких условиях чувствует себя как рыба в воде.
Владислав Лапицкий, житель агрогородка Мышковичи:
Юлия Мычка, корреспондент:
Агроном хозяйства «Рассвет» Александр Иваницкий родом из Мышковичей. Он хорошо помнит, как сам бегал сюда еще мальчишкой. Яблоневые сады всегда были местом, где летом можно заработать.
Александр Иваницкий, агроном сельхозпредприятия «Рассвет имени К.П. Орловского»:
Держать яблочную диету девчонкам удается только до обеда. В полдень ребята отправляются на трапезу. За комплексное меню из трех блюд молодежь от полной стоимости платит только 25 %, а это около 1,5 рубля.
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Новости Беларуси. Больше 3 000 школьников и студентов Могилевской области отметили лето-2021 трудом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе...
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