|
Китай прекращает железнодорожные грузоперевозки через Литву
Источник материала: СТВ
Железнодорожные грузоперевозки через Литву прекращает Китай. Из-за напряженной политической ситуации между странами отменяются прямые грузовые поезда из Поднебесной – часть так называемого Нового шелкового пути в Европу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Напомним, ранее Литва разрешила властям Тайваня открыть в стране тайваньское посольство. Пекин посчитал это прямым нарушением обещания придерживаться принципа одного Китая, которое было дано Вильнюсом во время установления дипотношений с КНР в 1991 году. В связи с этим в Поднебесной было принято решение об отзыве своего посла из этой страны.
Татьяна Савчик:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожные грузоперевозки через Литву прекращает Китай. Из-за напряженной политической ситуации между странами отменяются прямые грузовые поезда из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)