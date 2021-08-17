Шведский нападающий Маттиас Теденбю подписал с «Динамо» контракт на один сезон

Источник материала: ОНТ

Шведский нападающий Маттиас Теденбю стал новичком минского «Динамо».

Хоккеист подписал с белорусским клубом контракт на один сезон. Форвард в свое время выступал в НХЛ, где провел 120 матчей, в которых набрал 30 очков. Последние два сезона Теденбю играл в Европе, сначала за швейцарский «Давос», а в прошлом году перебрался в "Витязь". В составе подмосковного клуба хоккеист отыграл 54 матча, записав себе в актив 35 очков (17 шайб и 18 передач). С национальной сборной своей страны швед выиграл серебро чемпионата мира в 2011-м году.

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