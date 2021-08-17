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«После папы поешь». Котенок, ждущий своей очереди за молоком, умилил интернет

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«После папы поешь». Котенок, ждущий своей очереди за молоком, умилил интернет

Многие взрослые порой мечтают о возвращении в детство, где нет ответственности и проблем. Есть видео, подтверждающее, что такими мечтателями могут быть не только люди, но и животные. В интернете завирусилось видео, на котором кот занял место котенка возле своей супруги и не хочет уступать ему место. На историю обратил внимание ridus.ru.

Видео запечатлило многодетную мать, которая дремлет, в то время как котята пьют ее молоко. Вот только среди детей затесался папа. Самое смешное – одному котенку как раз не хватило места, и он, как беспризорник, сидит возле мамы и растерянно за всем наблюдает голодным взглядом.

Комментаторы посочувствовали малышу.

«Котенок такой: "Бать, а ты не сошел с ума?"», «А мордочка то какая несчастная у котенка. Уберите уже этого взрослого "дядю" от мамки», «Такая мордашка забавная, недоумевающая», «Ахах, у папани просто сушняк», «Несчастный малыш, теперь придется ждать», – писали интернет-пользователи.

Фото: скриншот из видео

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Многие взрослые порой мечтают о возвращении в детство, где нет ответственности и проблем. Есть видео, подтверждающее, что такими мечтателями могут быть не только...
 
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