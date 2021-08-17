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«После папы поешь». Котенок, ждущий своей очереди за молоком, умилил интернет
Источник материала: ОНТ
Многие взрослые порой мечтают о возвращении в детство, где нет ответственности и проблем. Есть видео, подтверждающее, что такими мечтателями могут быть не только люди, но и животные. В интернете завирусилось видео, на котором кот занял место котенка возле своей супруги и не хочет уступать ему место. На историю
Видео запечатлило многодетную мать, которая дремлет, в то время как котята пьют ее молоко. Вот только среди детей затесался папа. Самое смешное – одному котенку как раз не хватило места, и он, как беспризорник, сидит возле мамы и растерянно за всем наблюдает голодным взглядом.
Комментаторы посочувствовали малышу.
Фото: скриншот из видео
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Многие взрослые порой мечтают о возвращении в детство, где нет ответственности и проблем. Есть видео, подтверждающее, что такими мечтателями могут быть не только...
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