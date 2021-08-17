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«И пусть весь мир подождет». Ужин мужчины и пса в ресторане умилил соцсети
Источник материала: ОНТ
Счастлив тот, кому для счастья достаточно того, что он имеет, гласит народная мудрость. Точно так же наверняка думает и герой видеоролика, завирусившегося в интернете. На историю
На видеокадрах видно, как мужчина в возрасте и его пес сидят в ресторане. Хвостатый удобно разместился на стуле напротив хозяина. Когда тот доел, ему принесли вино, а псу поставили воду. Судя по всему, им двоим было комфортно и уютно. Посетители заведения явно были совершенно не против таких соседей.
Видео, которое умилило социальные сети, просмотрели почти четыре миллиона пользователей.
Фото: скриншот из видео
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Счастлив тот, кому для счастья достаточно того, что он имеет, гласит народная мудрость. Точно так же наверняка думает и герой видеоролика, завирусившегося в...
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