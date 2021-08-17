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«И пусть весь мир подождет». Ужин мужчины и пса в ресторане умилил соцсети

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«И пусть весь мир подождет». Ужин мужчины и пса в ресторане умилил соцсети

Счастлив тот, кому для счастья достаточно того, что он имеет, гласит народная мудрость. Точно так же наверняка думает и герой видеоролика, завирусившегося в интернете. На историю обратил внимание ridus.ru.

На видеокадрах видно, как мужчина в возрасте и его пес сидят в ресторане. Хвостатый удобно разместился на стуле напротив хозяина. Когда тот доел, ему принесли вино, а псу поставили воду. Судя по всему, им двоим было комфортно и уютно. Посетители заведения явно были совершенно не против таких соседей.

Видео, которое умилило социальные сети, просмотрели почти четыре миллиона пользователей.

«Песиль такой воспитанный и милый, прелесть», «Как здорово, когда к песикам так хорошо относятся», «Батюшки, это самое милое зрелище на свете», «Какая очаровательная компания», «Вау! Я тоже хочу с таким приятелем в ресторан ходить», – писали в комментариях.

Фото: скриншот из видео

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Счастлив тот, кому для счастья достаточно того, что он имеет, гласит народная мудрость. Точно так же наверняка думает и герой видеоролика, завирусившегося в...
 
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