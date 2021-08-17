Китайская железнодорожная компания отменяет прямые грузовые поезда из Китая в Литву на август-сентябрь

Источник материала: ОНТ

Литва, похоже, уже бьет рекорды по выстрелам себе же в ногу. На скандалах с соседями Вильнюс не остановился. И вот новый бумеранг прилетел из Поднебесной.

Китайская железнодорожная компания сообщила, что на август-сентябрь отменяет прямые грузовые поезда из Китая в Литву (это часть так называемого Нового шелкового пути в Европу). Что, безусловно, ударит по экономике. Причиной китайские партнеры назвали напряженную политическую ситуацию между Вильнюсом и Пекином. Напомним, ранее Китай решил отозвать своего посла в Литве из-за намерения Вильнюса открыть представительство Тайваня в стране. И сделать такой же шаг порекомендовали Литве.

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