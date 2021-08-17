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Музыка, застывшая в камне: вокруг часовни Огинских создадут охранную зону
Источник материала: ОНТ
Охранная зона будет создана вокруг часовни Огинских в деревне Ручица Вилейского района, где находилась одна из резиденций знаменитой фамилии. Усадьба называлась «Ганута». Варианты презентации памятника белорусского барокко XVIII века обсудили сегодня. Специалисты уверены: объект культурного наследия может стать притягательным для людей с абсолютно разными вкусами.
«Тихий» памятник, который обязан звучать во всем мире, как музыка Огинского. Человек и часовня появились на свет в один год – 1765-й. Творение итальянского зодчего Гену сегодня под навесом, чтобы не страдало от капризов погоды. Только этого мало.
Былое – в черно-белом. Фото 1930-х на инфостенде. Узнаете, что под каменным балдахином часовни-столба была Мадонна. Теперь скульптура - в минском музее древнебелорусской культуры. Придет час – сделают копию. Постамент еще заметен.
У часовни в стиле позднего барокко есть близнец-ровесник. Совсем рядом. Осенью 2020-го памятник частично обрушился. Каждый кирпичик сберегли. Восстановлению подлежит. Облик всего имения ныне не вывести из забвения – ландшафт изменился.
Лето Огинский проводил в Гануте, а зимой возвращался в «близкое сердцу» Залесье. Это в 10 километрах отсюда, ниже по Вилии. Со временем турмаршрут мог бы связать две композиторские усадьбы. По следам автора полонеза ля минор.
Потомки назовут его «Прощание с Родиной». По легенде музыку, покорившую весь мир, Огинский написал именно здесь. Ручица – в этом году деревне 520 лет – достойна не «тихого» памятника местного значения. Должен знать каждый культурный человек.
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Охранная зона будет создана вокруг часовни Огинских в деревне Ручица Вилейского района, где находилась одна из резиденций знаменитой фамилии. Усадьба называлась...
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