ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Музыка, застывшая в камне: вокруг часовни Огинских создадут охранную зону

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Музыка, застывшая в камне: вокруг часовни Огинских создадут охранную зону

Охранная зона будет создана вокруг часовни Огинских в деревне Ручица Вилейского района, где находилась одна из резиденций знаменитой фамилии. Усадьба называлась «Ганута». Варианты презентации памятника белорусского барокко XVIII века обсудили сегодня. Специалисты уверены: объект культурного наследия может стать притягательным для людей с абсолютно разными вкусами. 

«Тихий» памятник, который обязан звучать во всем мире, как музыка Огинского. Человек и часовня появились на свет в один год – 1765-й. Творение итальянского зодчего Гену сегодня под навесом, чтобы не страдало от капризов погоды. Только этого мало.           

Елена Чеботарь, председатель Вилейского районного Совета депутатов«Готов проект охранной зоны. Следующий этап – необходимо изготовить проект, и дальше уже выполнение самих ремонтно-реставрационных работ. Я так думаю, что это будут и средства местного бюджета, привлечем сюда средства и районного субботника, и, конечно, будем рады спонсорской помощи».

Былое – в черно-белом. Фото 1930-х на инфостенде. Узнаете, что под каменным балдахином часовни-столба была Мадонна. Теперь скульптура - в минском музее древнебелорусской культуры. Придет час – сделают копию. Постамент еще заметен.  

Антон Астапович, председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры«Стан бы я назваў нездавальняючым, але ж некрытычным. Захаваліся асноўныя канструкцыі. Канешне, ёсць пэўныя страты муроўкі і завяршэння. Каплічка падлягае аднаўленню. Калі ўзяць Цэнтральную Еўропу, Усходнюю Еўропу, Заходнюю Еўропу, шчыра кажучы, у нас самае ліберальнае заканадаўства ў гэтай галіне. І бюракратычныя гэтыя працэдуры не надта складаныя».

У часовни в стиле позднего барокко есть близнец-ровесник. Совсем рядом. Осенью 2020-го памятник частично обрушился. Каждый кирпичик сберегли. Восстановлению подлежит. Облик всего имения ныне не вывести из забвения – ландшафт изменился.    

Лето Огинский проводил в Гануте, а зимой возвращался в «близкое сердцу» Залесье. Это в 10 километрах отсюда, ниже по Вилии. Со временем турмаршрут мог бы связать две композиторские усадьбы. По следам автора полонеза ля минор.

Потомки назовут его «Прощание с Родиной». По легенде музыку, покорившую весь мир, Огинский написал именно здесь. Ручица – в этом году деревне 520 лет – достойна не «тихого» памятника местного значения. Должен знать каждый культурный человек.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Охранная зона будет создана вокруг часовни Огинских в деревне Ручица Вилейского района, где находилась одна из резиденций знаменитой фамилии. Усадьба называлась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэм’ер-міністарка Эстоніі: Сытуацыя патрабуе ад ЭЗ пачаць абмеркаваньне новых санкцыяў супраць беларускага рэжыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by