Музыка, застывшая в камне: вокруг часовни Огинских создадут охранную зону

Источник материала: ОНТ

Охранная зона будет создана вокруг часовни Огинских в деревне Ручица Вилейского района, где находилась одна из резиденций знаменитой фамилии. Усадьба называлась «Ганута». Варианты презентации памятника белорусского барокко XVIII века обсудили сегодня. Специалисты уверены: объект культурного наследия может стать притягательным для людей с абсолютно разными вкусами.

«Тихий» памятник, который обязан звучать во всем мире, как музыка Огинского. Человек и часовня появились на свет в один год – 1765-й. Творение итальянского зодчего Гену сегодня под навесом, чтобы не страдало от капризов погоды. Только этого мало.

Елена Чеботарь, председатель Вилейского районного Совета депутатов: «Готов проект охранной зоны. Следующий этап – необходимо изготовить проект, и дальше уже выполнение самих ремонтно-реставрационных работ. Я так думаю, что это будут и средства местного бюджета, привлечем сюда средства и районного субботника, и, конечно, будем рады спонсорской помощи».

Былое – в черно-белом. Фото 1930-х на инфостенде. Узнаете, что под каменным балдахином часовни-столба была Мадонна. Теперь скульптура - в минском музее древнебелорусской культуры. Придет час – сделают копию. Постамент еще заметен.

Антон Астапович, председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры: «Стан бы я назваў нездавальняючым, але ж некрытычным. Захаваліся асноўныя канструкцыі. Канешне, ёсць пэўныя страты муроўкі і завяршэння. Каплічка падлягае аднаўленню. Калі ўзяць Цэнтральную Еўропу, Усходнюю Еўропу, Заходнюю Еўропу, шчыра кажучы, у нас самае ліберальнае заканадаўства ў гэтай галіне. І бюракратычныя гэтыя працэдуры не надта складаныя».

У часовни в стиле позднего барокко есть близнец-ровесник. Совсем рядом. Осенью 2020-го памятник частично обрушился. Каждый кирпичик сберегли. Восстановлению подлежит. Облик всего имения ныне не вывести из забвения – ландшафт изменился.

Лето Огинский проводил в Гануте, а зимой возвращался в «близкое сердцу» Залесье. Это в 10 километрах отсюда, ниже по Вилии. Со временем турмаршрут мог бы связать две композиторские усадьбы. По следам автора полонеза ля минор.

Потомки назовут его «Прощание с Родиной». По легенде музыку, покорившую весь мир, Огинский написал именно здесь. Ручица – в этом году деревне 520 лет – достойна не «тихого» памятника местного значения. Должен знать каждый культурный человек.

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