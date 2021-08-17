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Ливни и грозы в разгар уборочной: как белорусские аграрии сражаются за урожай в непогоду

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ливни и грозы в разгар уборочной: как белорусские аграрии сражаются за урожай в непогоду

Несмотря на дожди, в стране продолжается уборочная. Аграриям осталось обмолотить всего 10% площадей. Но в планы в последние дни активно вмешивается непогода, которая сегодня застала и комбайны, и нашу съемочную группу прямо в поле. 

Погода на уборке урожая решает все. Сегодня она была не в настроении. Гроза, ливень работы пришлось остановить, комбайны поспешили на мехдвор. В сельхозпредприятиях Дзержинского района убирают последние гектары пшеницы. Чтобы закончить быстрее, в помощь соседи, которые свои поля уже обмолотили. Прибыло 9 комбайнов из Несвижского и 10 из Клецкого районов. 

Помощников из других хозяйств встретили радушно. Разместили со всеми удобствами, сытно кормят. Пока погода не позволяет, работники прячутся под навесом, обедают. Через пару часов, если дождь не повторится, механизаторы снова выйдут в поле. 

Работу в дождь не прекращают только на зерносушильных комплексах. Какой ценой достается хлеб, хорошо понимают и школьники Чаусского района. На зернотоке в хозяйстве «Реста-Агро Плюс» уже вторую неделю трудятся 12 парней и девчонок. Смена с 8-ми утра и до обеда. 

Небольшому коллективу зерносушилки – большое подспорье. В хозяйстве убрали весь зерновой клин. Намолотили больше тысячи тонн зерна. Четверть уже заложили на хранение. С остальным обещают управиться за 5 дней. 

Грузовики, тракторы, комбайны. На полях Гомельской области в эти дни – настоящие соревнования. Экипажи идут за новыми рекордами – еще есть время попасть в число передовиков. Два района уже на уборочной финишировали. Это Добруш и Мозырь. Остальные догоняют и буквально сегодня-завтра также завершат  страду.   

Впрочем, окончание уборочной не грех отметить песнями, плясками и поздравлениями. В Несвижском районе сегодня уже Дожинки. Хорошо поработали, можно и хорошо отдохнуть. Чтобы с новыми силами снова взяться за работу. До зимы уже не много времени.

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Несмотря на дожди, в стране продолжается уборочная. Аграриям осталось обмолотить всего 10% площадей. Но в планы в последние дни активно вмешивается непогода,...
 
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