Вывод войск США, захват власти талибами, кровопролитие. Что происходит в Афганистане и чем все может закончиться?

Источник материала: ОНТ

Ситуация в Афганистане – в топе мировых тем. В стране установилась власть «Талибана», а глава государства бежал. Эти события вызывают тревогу. С одной стороны, страну пытаются покинуть тысячи жителей. И это может привести к наплыву мигрантов по всему миру. С другой – геополитический конфликт – в прессе активно обсуждается роль США и непосредственно самого Байдена в выводе войск. Союзники Штатов опасаются за собственные интересы и упрекают главу Белого дома в том, что он не проконсультировался с ними перед принятием столь значительного для мирового сообщества решения.

Бесмилла Мохманд из Афганистана уехал 30 лет назад. Учился в Москве, потом в Минске, здесь и остался. Вернуться домой возможностей всегда хватало, а вот желания не было вообще. Здесь строит бизнес, женился, вырастил детей. Там, сколько себя помнит, была война, она унесла жизни четверых его родных братьев. Вот и сейчас, хоть за тысячи километров, за событиями на родине следит по новостям. Не покидает тревога за близких, со своим двоюродным братом на связи постоянно.

Уже третий день после того, как войска США и НАТО покинули Афганистан. Вновь стрельба, и вновь жертвы. Разгоняя людей, которые пытаются покинуть родину, талибы открывают огонь. При этом в международном аэропорту Кабула, который пока под контролем американских военных, людей все больше – они надеются на эвакуацию. «Талибан» занял подъездные пути к аэропорту. То есть все, кто хочет попасть на территорию, должны сначала пройти проверку у боевиков.

Те, кто все же смог попасть на территорию, самолеты буквально штурмуют. Казалось бы, в стране, где война перманентна, можно привыкнуть к чему угодно. Но нет, каждый день приносит все новые факты, от которых порой в жилах стынет кровь, в Сети появляются шокирующие кадры. Счет таких жертв идет на десятки.

Ситуация в самой столице остается напряженной: большая часть жителей прячется по домам, хотя боевых действий в городе нет. Талибы уже провели первую пресс-конференцию. На ней заявили, контролируют все границы страны, не намерены производить наркотики, гарантировали, что все, кто ранее трудился на государство, не будут подвержены репрессиям и наказаниям. В то же время все чиновники должны вернуться на свои рабочие места. Из основных посылов управления талибов – все, кто войдут в органы власти, должны быть мусульманами, правительство исключительно инклюзивное – женщины смогут занимать посты в соответствии с законами шариата. Еще талибы потребовали от США вывести оставшиеся войска в Афганистане. В противном случае боевики обещают уничтожить весь иностранный контингент. Срок ультиматума – до 11 сентября. Тем временем до гуманитарной катастрофы один шаг. В Европе ожидают резкий рост числа беженцев. Лидеры Франции и Германии уже заявили о том, что намерены пресечь все нелегальные потоки мигрантов из Афганистана. О готовности помогать народу этой страны заявили около 70 государств. При этом большинство из них не намерены принимать афганских беженцев.

Абу-Бекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения Беларуси: «А не повторится ли ИГИЛ, вот эта резня, вот это братское противостояние? Это же кровопролитие, это беда. Очень большие надежды на то, что современный уровень разума, совести и нашего ислама должны возобладать, привести народ Афганистана к понимаю, что никто другой, кроме них самих, им жизнь нормальную не построит».

В ближайшее время США направит в Кабул дополнительные силы, но только для того, чтобы обеспечить безопасность своих солдат, которые должны окончательно покинуть Афганистан. Сейчас это напоминает бегство проигравших. При этом сам Байден убежден, что вывод войск из Афганистана – правильное решение.

Ситуацию в Афганистане даже внутри США все политические силы воспринимают одинаково, как самое позорное отступление в истории Америки. Эксперты уверены, Штаты фактически оставили регион на откуп радикалам.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Обращение Байдена к нации – я бы его назвал предсмертной запиской для тех стран, которые желают получить демократию по принципам и лекалам США. Что получили в результате? Уничтожение полной инфраструктуры, уничтожение правительства, создаются огромные возможности для формирования исламского государства в масштабах всего Востока, вот к чему привели действия американцев, которые вложили миллионы и взрастили бандитов».

Бесмилла Мохманд и сам воевал в 90-х с моджахедами, во время службы отправили на фронт. Уверен, все военные конфликты в Афганистане, потому что это самая богатая и одновременно самая бедная страна. Ведь при том, что дорогостоящих ископаемых в недрах хоть отбавляй, народ живет за чертой бедности. И на так называемые спасительные войска США и НАТО особо надежды не было, у них ведь тоже шкурный интерес.

Новости из Кабула сегодня особенно больно смотреть тем, кто знает, что такое афганская война. Свой интернациональный долг в этой далекой стране выполняли около 30 тысяч белорусов. Георгий Атаманов был в Афганистане два года. Говорит, местное население хорошо относилось к советским солдатам. Ведь они не просто защищали мирных жителей. Для афганцев строили города и создавали инфраструктуру.

Георгий Атаманов, заместитель председателя Минской городской организации ветеранов войны в Афганистане «Память»: «Что за 20 лет сделано? Кроме как в 45 раз увеличено производство кокаина, наркотиков, что народ стал беднее, а численность населения сократилась? Чем помогли? Якобы создали афганскую армию. Да ничего они там не создали. Они вооружали, а потом все бросили».

Как стало известно, бывший вице-президент Афганистана заявил, что является исполняющим обязанности президента. Амрулла Салех призвал «присоединиться к сопротивлению» радикальному движению «Талибан», заявив, что ни при каких обстоятельствах не покорится боевикам.

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