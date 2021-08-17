Интеграция с Россией, нацбезопасность, проблемные предприятия. Президент провел совещание с Советом Министров

Источник материала: ОНТ

Что будет с программами союзной интеграции и как укрепить общественную безопасность? Сегодня Президент обсудил с правительством проекты важнейших законов. Темы дискуссионные, и не все однозначно. К примеру, Александр Лукашенко требует выстроить систему финансового оздоровления неплатежеспособных предприятий, при которой обращение в суд – стало бы крайней мерой, исключением, а не правилом. Задача максимум – увести предприятия от края пропасти – банкротства. Еще одна резонансная тема – усиление общественной безопасности в части мониторинга. Несколько лет назад вопрос активно обсуждался. И вот к нему вернулись вновь. И вишенка на торте – так называемые союзные программы. Готовы ли Лукашенко и Путин поставить подписи?





Весь экономический блок правительства во Дворце, но это уже давно не повод говорить о чем-то из ряда вон. Скорее, традиция – обсуждать особо важные законопроекты с Президентом до их принятия. Так что совещание это сугубо практическое – никакой воды. И первый вопрос – то, чего так долго ждали, а некоторые даже всерьез опасались.

Их обсуждение то замораживалось, то возобновлялось. Это были то карты, то программы. Но, похоже, сейчас партнеры по интеграции близки к ее углублению как никогда. Если объяснять просто, то процесс затягивает пересечение сфер интересов участников. Москву волнует унификация налогового и таможенного регулирования. Минск заинтересован в доступе на российский рынок и равных условиях в энергетике. Так удалось ли увязать интересы?

Способны ли союзники на большее – совсем скоро это будет ясно не на словах, а на деле. Осень уже близко, а с ней и Высший госсовет Союзного государства. Впрочем, речь на совещании заходит и о тех, кто, кажется, уже мало на что способен. Проект закона, который помог бы разобраться с неплатежеспособными предприятиями, Президенту предлагали почти год назад. Его пришлось не просто дорабатывать, а менять сам дух документа.

То есть главная задача – не доводить дело до суда. Во-первых, это дорого и долго. А во-вторых, как показывает практика, войдя в санацию, обратно еще никто не возвращался. Другими словами, президент просит бросить утопающему спасательный круг, а не предлагать искусственное дыхание. И ответственность за это ляжет на местные органы власти. В конце концов, это они напрямую заинтересованы в стабильной работе предприятий.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси: «Главный упор на досудебное оздоровление, принятие мер, чтобы заводы, фабрики не входили в процедуру банкротства. В каждом случае свои механизмы и инструменты. Ведь предприятия попадают в сложную ситуацию по разным причинам. Где-то нужно решать вопросы с налогами, где-то вопросы кредитной нагрузки, где-то вопросы с кадрами. В каждом случае это свой план финансового оздоровления».

При этом, если нужно, государство готово помочь и частнику, которого вынесло в открытое море, а там ведь разгулялась пандемия. Да и санкции – та еще непогода. Еще один вопрос – и вот тут без преувеличения то, что касается каждого – общественная безопасность.

Несколько лет назад на таком же совещании решили запустить мониторинг общественной безопасности. Но, похоже, что-то пошло не так. Система-то есть, только вот работает она не так хорошо, как хотелось бы – и, кстати, не только милиции.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции: «В первую очередь это количество объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения. К сожалению, оно, мягко говоря, невелико. Главным образом это Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем. Второй момент – интеллектуальные способности самой системы. В этом случае речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций. Система должна стать продвинутой и не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Предложено все объекты разбить на четыре категории – по степени значимости для правоохранителей – и постепенно подключать к действующей системе».

Вещь не дешевая, так что как вариант – финансирование по принципу государственно-частного партнерства. Единым оператором предлагают назначить «Белтелеком». А уже он на конкурсной основе выберет разработчика программного обеспечения. Белорусского разработчика, что важно. Это своего рода ответ на критику президента.

Так что, за нами следят? Сегодня это вопрос из разряда наивных. Следят – и давно, и даже по всему миру. Кстати, в лидерах по количеству камер видеонаблюдения Китай, США, Россия, к ним примыкают Великобритания и Германия. В общем, Беларусь на звание «всевидящего ока» пока не претендует.

И еще одна горячая тема последнего времени – перераспределение полномочий. Правда, под громким заголовком вполне себе житейский вопрос – кому принимать решение о продаже имущества на крупных объектах недвижимости. Зачастую все сводится к правительству. Но почему бы не подключить профильных министров? Александр Лукашенко не в угоду моде или заголовкам исходит из простого…

Вопрос дискуссионный и не только он. Думать, что подобные совещания – это монолог – большая ошибка. Это ведь в споре рождается истина – а не в молчаливом согласии.

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