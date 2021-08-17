ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДТП в Бурятии: автобус упал с 3-метровой высоты, есть пострадавшие

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ДТП в Бурятии: автобус упал с 3-метровой высоты, есть пострадавшие

В результате падения автобуса в Бурятии (Россия) с высоты 3,5 метров травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Об этом рассказали в ГИБДД России, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в Яравнинском районе Бурятии, на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Сидящий за рулем автобуса «Урал» потерял управление и съехал с дороги. Автобус опрокинулся, а потом упал с высоты 3,5 метра.

В результате пострадали 18 пассажиров и водитель.

Сообщается, что в транспорте ехали 20 пассажиров, все они являются работниками местного комбината. Специалисты работают над выяснением причин произошедшего.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате падения автобуса в Бурятии (Россия) с высоты 3,5 метров травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Об этом рассказали в ГИБДД России,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прэм’ер-міністарка Эстоніі: Сытуацыя патрабуе ад ЭЗ пачаць абмеркаваньне новых санкцыяў супраць беларускага рэжыму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by