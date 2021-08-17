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ДТП в Бурятии: автобус упал с 3-метровой высоты, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
В результате падения автобуса в Бурятии (Россия) с высоты 3,5 метров травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Об этом рассказали в ГИБДД России,
Инцидент произошел в Яравнинском районе Бурятии, на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Сидящий за рулем автобуса «Урал» потерял управление и съехал с дороги. Автобус опрокинулся, а потом упал с высоты 3,5 метра.
В результате пострадали 18 пассажиров и водитель.
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В результате падения автобуса в Бурятии (Россия) с высоты 3,5 метров травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Об этом рассказали в ГИБДД России,...
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