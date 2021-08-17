ДТП в Бурятии: автобус упал с 3-метровой высоты, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

В результате падения автобуса в Бурятии (Россия) с высоты 3,5 метров травмы различной степени тяжести получили 19 человек. Об этом рассказали в ГИБДД России, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в Яравнинском районе Бурятии, на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Сидящий за рулем автобуса «Урал» потерял управление и съехал с дороги. Автобус опрокинулся, а потом упал с высоты 3,5 метра.

В результате пострадали 18 пассажиров и водитель.



Сообщается, что в транспорте ехали 20 пассажиров, все они являются работниками местного комбината. Специалисты работают над выяснением причин произошедшего.

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