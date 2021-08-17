Раскрыты подробности 27-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»

Источник материала: ОНТ

Больше гуманизма этой осенью в своей киноленте представит зрителю «Лiстапад». Раскрыты подробности 27-го Минского международного кинофестиваля.

В этом году у «Лiстапада» сменилась команда. Его проведет Национальная киностудия «Беларусьфильм». О новшествах. «Лiстапад» сменит свой привычный слоган и логотип. Обновленными их представят зрителю в сентябре. В конкурсе молодежных кинолент не будет ограничений по жанрам. А чтобы стать причастным к «Лiстападу», в столицу ехать не обязательно. Фестивальное кино само приедет в регионы! В 2021 году жюри меняет подход к выбору фильмов. В лентах будет больше прослеживаться тема гуманизма. Расширится и география участников.

Подавать заявки на конкурс можно вплоть до октября. Как и прежде, на «Лiстападе» представят лучшие достижения мирового кинематографа. Особое внимание уделят таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации.

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