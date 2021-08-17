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Мощный ветер разрушил ветхое здание фермы в Березовском районе
Источник материала: ОНТ
Мощный ветер стал причиной разрушения здания молочно-товарной фермы в Березовском районе, также пострадал один из работников. Об этом сообщили в МЧС,
По предварительным данным, причина обрушения – ветхость здания и ураганный ветер.
Фото: pixabay
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Мощный ветер стал причиной разрушения здания молочно-товарной фермы в Березовском районе, также пострадал один из работников. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА....
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