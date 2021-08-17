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Мощный ветер разрушил ветхое здание фермы в Березовском районе

17.08.2021 22:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный ветер разрушил ветхое здание фермы в Березовском районе

Мощный ветер стал причиной разрушения здания молочно-товарной фермы в Березовском районе, также пострадал один из работников. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА.


Инцидент произошел утром во вторник, 17 августа, в деревне Песчанка. Из-за сильного ветра обрушилась кровля фермы КУСП «Березовское». Непогода привела к полному разрушению блочного здания 1951 года постройки.

На момент происшествия на ферме находилось 150 голов скота, некоторые из них смогли самостоятельно выбежать из опасной зоны. Из-под завалов сотрудники МЧС с работниками хозяйства извлекли 66 животных, из них выжили 62.

По предварительным данным, причина обрушения – ветхость здания и ураганный ветер.

Фото: pixabay

 

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Мощный ветер стал причиной разрушения здания молочно-товарной фермы в Березовском районе, также пострадал один из работников. Об этом сообщили в МЧС, пишет БЕЛТА....
 
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