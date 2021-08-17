ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 3,3%

Источник материала: ОНТ

Валовый внутренний продукт нашей страны за январь-июль текущего года вырос на 3,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.



По первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составляет 95,4 миллиарда белорусских рублей, это в сопоставимых ценах больше на 3,3% по сравнению с январем-июлем прошлого года.



Индекс-дефлятор ВВП за семь месяцев 2021 года по отношению к тому же периоду прошлого года составляет 116%.

Фото: pixabay

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