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ВВП Беларуси в январе-июле вырос на 3,3%
Источник материала: ОНТ
Валовый внутренний продукт нашей страны за январь-июль текущего года вырос на 3,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом
Фото: pixabay
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Валовый внутренний продукт нашей страны за январь-июль текущего года вырос на 3,3% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом сообщает Национальный...
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