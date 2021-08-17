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От коронавируса привились 12% жителей Березинского района. Там курсирует мобильный медкомплекс
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Практически 12 % населения Березинского района завершили курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокий охват привитых среди медицинских и фармацевтических работников, он составляет 80 %. Завершили вакцинацию лица, проживающие в учреждениях с круглосуточным пребыванием.
Сделать прививку можно в Березинской центральной районной больнице. Перед процедурой обязательный осмотр врача-терапевта.
Ольга Щурко-Жуковская, врач-эпидемиолог Березинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Идет информационно-образовательная работа с населением. Основная мера профилактики против COVID – это масочный режим, вакцинация, естественно, мытье рук и обработка рук антисептиком.
К слову, получить прививку можно в любом уголке Березинского района. По деревням и агрогородкам района ежедневно курсирует мобильный медкомплекс. График его работы утвержден.
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Новости Беларуси. Практически 12 % населения Березинского района завершили курс вакцинации против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Высокий охват...
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