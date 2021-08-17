Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Любанский, Слуцкий, Стародорожский, Пуховичский, Минский, Червенский, Березинский, Смолевичский, Борисовский, Крупский и Воложинский.





Запрет в первую очередь связан с пожароопасным периодом. Напомним, в случае нарушения ограничительных мер предусмотрен штраф в размере до 725 рублей. В случае, если есть факты уничтожения или повреждения леса, нарушителю придется заплатить до 1 500 рублей.