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Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Минской области

17.08.2021 22:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Любанский, Слуцкий, Стародорожский, Пуховичский, Минский, Червенский, Березинский, Смолевичский, Борисовский, Крупский и Воложинский.

Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Минской области

Запрет в первую очередь связан с пожароопасным периодом. Напомним, в случае нарушения ограничительных мер предусмотрен штраф в размере до 725 рублей. В случае, если есть факты уничтожения или повреждения леса, нарушителю придется заплатить до 1 500 рублей.

 
 
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Новости Беларуси. Запрет на посещение лесов действует в 12 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это Солигорский, Любанский, Слуцкий,...
 
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