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Автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

17.08.2021 23:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток госпитализирован.

Автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, водитель Renault двигался по улице Ленина со стороны Ульяновской и при повороте направо вблизи дома № 5 на улице Октябрьской сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Ребенок с травмами находится в больнице. Проводится проверка.

 
 
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Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток...
 
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