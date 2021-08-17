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Автомобиль сбил 15-летнего велосипедиста на пешеходном переходе в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток госпитализирован.
По предварительной информации, водитель Renault двигался по улице Ленина со стороны Ульяновской и при повороте направо вблизи дома № 5 на улице Октябрьской сбил подростка, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. Ребенок с травмами находится в больнице. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Легковушка сбила 15-летнего велосипедиста в районе станции метро «Первомайская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подросток...
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