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Неожиданно: европейские авиакомпании начали продавать билеты на рейсы в Беларусь
Источник материала: Партизан
На сайте польской авиакомпании LOT стали доступны билеты на полеты из Варшавы в Минск с 1 октября. Они стоят от 40 евро. На сайтах Lufthansa, Air Baltic также есть билеты в Минск на ноябрь.
В авиакомпании LOT проккоментировали Еврорадио, что «готовы выполнять» полеты в Минск. Однако, это не значит, что они туда смогут полететь.
Напомним, в начале июня Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) издало Директиву по безопасности полетов 2021-02, согласно которым полеты в воздушном пространстве Беларуси (РПИ Минск) больше не допускаются.
При этом нет запрета авиакомпаниям продавать билеты и быть готовыми выполнить рейсы. Также никто не запрещает людям их покупать.
Но в случае, если недопуск в воздушное пространсто Беларуси не будет отменен, полететь из Европы в Минск напрямую никто не сможет.
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На сайте польской авиакомпании LOT стали доступны билеты на полеты из Варшавы в Минск с 1 октября. Они стоят от 40 евро. На сайтах Lufthansa, Air Baltic также есть билеты в Минск...
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