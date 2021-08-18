Литва усиливает охрану границы

В ответ МВД заявило в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.





"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.





По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.





поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбукеСлужба охраны госграницы (СОГГ).









По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.