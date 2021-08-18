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Литва усиливает охрану границы
Источник материала: Партизан
Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.
В ответ МВД заявило в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.
"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.
По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.
Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке
По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.
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Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на...
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