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Литва усиливает охрану границы

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на территорию Литвы 12 белорусских пограничников.

В ответ МВД заявило в пресс-релизе, что увеличивает свое присутствие на границе.

"К таким наглым провокациям, когда 12 белорусских пограничников сегодня пересекли границу Литовской Республики, мы не можем относиться терпимо. Незамедлительно мы отреагировали на эту провокацию и приняли решение дополнительно усилить охрану границы", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайне.

По данным МВД, в Шальчининкском районе представители силовых структур Беларуси со щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 мигрантов и сами зашли на территорию Литвы.

Видеозаписью этого инцидента во вторник вечером в фейсбуке поделилась Служба охраны госграницы (СОГГ). 


По данным службы, белорусы сами опубликовали, как группа мигрантов пытается попасть в Литву, однако умолчали, что мигрантов в Литву теснили белорусские силовики.
 
 
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Министерство внутренних дел Литвы (МВД) утверждает, что во вторник имела место провокация со стороны Беларуси, когда границу незаконно перешли и попали на...
 
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