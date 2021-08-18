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Мнение: У Беларуси и Афганистана очевидные перспективы для военного сотрудничества

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный аналитик Егор Лебедок в своем телеграм-канале рассуждает о том, как могут развиваться отношения белорусских властей с «Талибаном».



"Экспорт Беларуси в Афганистан по непубликуемым позициям за январь-июнь 2021 года составил $113,3 миллионов (99,6% от всех поставок в страну, по открытым позициям поставили только оптоволоконные кабели, детали автомобилей, лекарства и другие менее значимые позиции, общей суммой всего около 400 тысяч долларов), - пишет Егор Лебедок. 

У меня нет точной информации чем именно обусловлен этот экспорт — сигареты, авиатехника, вооружения или драгметаллы/камни. 

Обычно в такие страны Беларусь продавала старые образцы вооружений и боеприпасов. Но сейчас это сомнительно. Цена БТР или танка различных версий, имеющихся у нас, в диапазоне от 400 тысяч до 1,2 млн. долларов.

Поставлять более 100 танков или БТР за полгода, и еще больше за прошлый год — это слишком много и было бы заметно. При продаже оружия редко бывает регулярный объем сумм экспорта по месяцам. Здесь же он есть. 

Несмотря на то, что в соглашении о военно-техническом сотрудничестве с Афганистаном первым пунктом идет поставка вооружения и военной техники ВВС/ПВО и факт продажи через нас в Афганистан 4 российских вертолетов в 2019 году, все же сомнительно, хотя и возможно, что каждый месяц в течение 1,5 лет компании Беларуси (пере)продают вертолеты и комплектующие к ним в Афганистан или другую авиатехнику.

Вероятно, заметный объем этого экспорта — продажа сигарет в Афганистан или через него. 

Конечно, в условиях европейских санкций Лукашенко будет искать все возможные пути сбыта продукции, поставляемой в Афганистан или через него, даже несмотря на политические последствия таких решений.

Потерять около 90 миллионов долларов за предстоящие пять месяцев в текущих условиях — это существенно, особенно если это действительно продукция ВПК. 

У Беларуси и Афганистана есть очевидные перспективы для военного сотрудничества. Даже несмотря на смену власти, в определенных сферах от двух стран можно ожидать новых договоренностей.

Беларусь может ремонтировать и модернизировать авиационную технику (а авиаремонтные заводы существенно просели за 2020 год по выручке и их нужно загружать), технику сухопутных войск советского периода, а также готовить военных специалистов в наших учреждениях образования и центрах (что, конечно, может вызвать недовольство бывших «Афганцев», но деньги очень надо).

Само движение «Талибан» в Беларуси не признано террористической организацией, хотя некоторые его члены, включая лидера Абдула Гани Барадара, воевавшего против советов ранее, включены в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Есть резолюция Совета безопасности ООН по ограничению финансовых взаимодействий с «Талибаном», но кто ж на нее в Беларуси теперь будет смотреть. Тем более, что все такого рода резолюции и признания «Талибана» террористическим многие или все страны начнут упразднять.

Касательно выхода на талибов, то стоит отметить два направления. Первое — это выход через Россию, которая уже года полтора минимум так или иначе ведет переговоры с талибами. Но у РФ свои интересы могут быть, не совпадающие с таковыми интересами Беларуси.

Второе — Катар. Основное международное представительство талибов было как раз в Катаре, с которым у нас давние отношения как по линии инвестиций, так и сотрудничества силовиков.

Любопытно, что Катар многие подозревают в фиксировании и организации смены режимов на Ближнем Востоке, но Лукашенко с ним сотрудничает.

Участие Беларуси в рамках ОДКБ в возможном конфликте в Таджикистане мне представляется сомнительным:

1) там база РФ и ее силами на первое время планируется решать возможные проблемы на границе;

2) вряд ли в ближайший год будет серьезный конфликт между Таджикистаном и Афганистаном, разве что наплыв беженцев, а распределение потоков наркотиков на Запад Россия «урегулирует» с талибами;

3) отправка в горячий конфликт наших солдат для Лукашенко весьма сомнительная затея – первые трупы оттуда вполне могут перевесить финансовые плюшки от России для удержания власти;

4) в сентябре председательство в ОДКБ переходит к Армении и, учитывая ее проблемы с данной организацией и конфликт с Азербайджаном, не известно что еще станет с ОДКБ за полгода-год", - заключает военный обозреватель.
 
 
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Военный аналитик Егор Лебедок в своем телеграм-канале рассуждает о том, как могут развиваться отношения белорусских властей с «Талибаном».
 
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