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Первая пресс-конференция талибов после прихода к власти - максимально коротко

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Талибы рассказали, как будут обустраивать Афганистан.

Кратчайший пересказ их первой пресс-конференции после прихода к власти приводит Meduza

"Наша страна была и остается мусульманской, но между тем, что было 20 лет назад и сейчас, — огромная разница. 

Мы будем действовать не так, как раньше. Мы не стремимся никому отомстить и простили всех. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов. 

На территории Афганистана не будет места террористам, никто не будет атаковать другие страны, в том числе США. 

Мы не хотим войны, мы хотим мира и стабильности (но если что, воевать мы умеем, вы это видели). Афганистан прекратит производить наркотики. 

Права женщин будут защищены, они могут работать и учиться и быть активными членами общества, но в рамках норм шариата. 

Мы объявляем амнистию для всех, кто сотрудничал с иностранными военными — можете не бояться, что к вам в дверь постучат. 

Независимые СМИ останутся независимыми, но они должны уважать нормы ислама и не работать против национальных интересов". 

Это приблизительный пересказ заявлений, которые официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сделал в Кабуле во время первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане. 

Цитаты необязательно являются дословными. Полностью пресс-конференцию можно посмотреть здесь.
 
 
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Талибы рассказали, как будут обустраивать Афганистан.
 
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