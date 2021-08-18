Первая пресс-конференция талибов после прихода к власти - максимально коротко

Meduza Кратчайший пересказ их первой пресс-конференции после прихода к власти приводит





"Наша страна была и остается мусульманской, но между тем, что было 20 лет назад и сейчас, — огромная разница.





Мы будем действовать не так, как раньше. Мы не стремимся никому отомстить и простили всех. Мы не хотим иметь ни внешних, ни внутренних врагов.





На территории Афганистана не будет места террористам, никто не будет атаковать другие страны, в том числе США.





Мы не хотим войны, мы хотим мира и стабильности (но если что, воевать мы умеем, вы это видели). Афганистан прекратит производить наркотики.





Права женщин будут защищены, они могут работать и учиться и быть активными членами общества, но в рамках норм шариата.





Мы объявляем амнистию для всех, кто сотрудничал с иностранными военными — можете не бояться, что к вам в дверь постучат.





Независимые СМИ останутся независимыми, но они должны уважать нормы ислама и не работать против национальных интересов".





Это приблизительный пересказ заявлений, которые официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид сделал в Кабуле во время первой пресс-конференции после смены власти в Афганистане.



