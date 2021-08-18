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Вот так "не действуют" санкции: Абсолютбанк прекращает обслуживание карт "VISA" и переводов Western Union

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Абсолютбанк опубликовал информацию о приостановке ряда операций

Вот так "не действуют" санкции: Абсолютбанк прекращает обслуживание карт "VISA" и переводов Western Union
Как сообщается на сайте банка: 

- Прекращается выдача и обслуживание банковских платежных карточек международной платежной системы «VISA»;

- Остановлены все переводы денежных средств в иностранной валюте. Кроме переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах;
  
- Приостановлена отправка и выдача переводов в международной системе «Western Union».

Кстати, накануне Николай Халезин сообщил, что банк также  остановил все операции с долларами США, с перебоями работают операции с евро.

По информации Халезина, сейчас Абсолютбанк пытается уговаривать банки-партнеры помочь в осуществлении платежей, а клиентам не обещают ничего даже на день вперёд. 

Большинство сотрудников и руководства банка уже начало искать другую работу.

Напомним, 9 августа Абсолютбанк попал под санкции США. 
 
 
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Абсолютбанк опубликовал информацию о приостановке ряда операций
 
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