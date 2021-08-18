В Японии подводный вулкан создал новый остров после извержения









Фото: в Японии извержение вулкана создало новый остров (volcanodiscovery.com)





пишет РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News. Об этомРБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.





Отмечается, что остров был обнаружен в воскресенье, а извержение произошло в пятницу. Метеорологическое агентство Японии предупредило о большом количестве дыма и пепла рядом с новым островом. Также ожидается повторное извержение подводного вулкана из-за его активности.





Новый остров имеет диаметр в 1 километр и по форме напоминает букву "С".





Последний раз подобные явления в результате извержения вулкана наблюдались в 1904, 1914 и 1986 годах, однако все они уже затоплены.