











Как передает ТАСС, об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном сетевым изданием Parlamentni listy.





"Служба безопасности и информации не должна была бы заниматься некоторыми прослушиваниями, так как это не относится [и превышает ее полномочия]", - отметил президент.





пишет ru.oxu.az, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, Земан отметил: "По сути, да. Это все, что по этому поводу пока скажу". Отвечая на вопрос,ru.oxu.az, касаются ли эти случаи лиц, занимающих высокие государственные посты, Земан отметил: "По сути, да. Это все, что по этому поводу пока скажу".





Глава государства критически отозвался о решении чешского правительства поручить до предстоящих в республике в октябре парламентских выборов исполнение обязанностей директора контрразведки Михалу Коуделки, пятилетний контракт которого истек 15 августа.





"По поводу господина Коуделки у меня принципиальные возражения, и некоторые из них я пока не приводил в общественных [выступлениях], но после этого решения правительства [поручить Коуделке временно исполнять обязанности главы спецслужбы] в ближайшие дни будут их публиковать. Пусть и на основе новых аргументов будущее правительство [Чехии, которое будет сформировано после предстоящих парламентских выборов], которое я когда-то буду назначать, решит судьбу господина Коуделки", - сказал Земан.