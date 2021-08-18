|
Черечень: Альтернативная схема поставки калийных удобрений поставит Беларусь в полную зависимость от России
Источник материала: Партизан
Перенаправить весь объем экспорта калийных удобрений на альтернативный маршрут нереально, это долгий процесс.
Об этом
“На первичном этапе можно закрыть 10-15% потребностей, но если резко останавливается направление, просто так его перевести из одной точки в другую - невозможно, это долгий период”, - подтвердил Черечень.
Он пояснил, что пока Россия поддерживает белорусские власти, однако как будут развиваться события дальше - неизвестно. “Лукашенко прекрасно понимает, что будет привязан к одному конкретному игроку, а он этого не любит. И в данном случае, если будет осуществляться перевалка через Россию, мы будем связаны по рукам и ногам Россией. Все, что нам будут диктовать, мы будем обязаны исполнять”, - пояснил Черечень.
12 августа министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что Вильнюс намерен прекратить транзит белорусских удобрений с декабря. Такое решение связано с санкциями США в отношении белорусских предприятий, в том числе “Беларуськалия”.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в случае прекращения транзита калийных удобрений через Литву, Минск планирует переориентироваться на российские порты, в частности, Мурманск.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черечень: Альтернативная схема поставки калийных удобрений поставит Беларусь в полную зависимость от России
Перенаправить весь объем экспорта калийных удобрений на альтернативный маршрут нереально, это долгий процесс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)