Черечень: Альтернативная схема поставки калийных удобрений поставит Беларусь в полную зависимость от России









заявил в Смартэфире во вторник председатель партии "Грамада" Сергей Черечень. Об этомв Смартэфире во вторник председатель партии "Грамада"





“На первичном этапе можно закрыть 10-15% потребностей, но если резко останавливается направление, просто так его перевести из одной точки в другую - невозможно, это долгий период”, - подтвердил Черечень.





Он пояснил, что пока Россия поддерживает белорусские власти, однако как будут развиваться события дальше - неизвестно. “Лукашенко прекрасно понимает, что будет привязан к одному конкретному игроку, а он этого не любит. И в данном случае, если будет осуществляться перевалка через Россию, мы будем связаны по рукам и ногам Россией. Все, что нам будут диктовать, мы будем обязаны исполнять”, - пояснил Черечень.





12 августа министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что Вильнюс намерен прекратить транзит белорусских удобрений с декабря. Такое решение связано с санкциями США в отношении белорусских предприятий, в том числе “Беларуськалия”.





Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в случае прекращения транзита калийных удобрений через Литву, Минск планирует переориентироваться на российские порты, в частности, Мурманск.



