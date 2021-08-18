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Черечень: Альтернативная схема поставки калийных удобрений поставит Беларусь в полную зависимость от России

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перенаправить весь объем экспорта калийных удобрений на альтернативный маршрут нереально, это долгий процесс.



Об этом заявил в Смартэфире во вторник председатель партии "Грамада" Сергей Черечень.

“На первичном этапе можно закрыть 10-15% потребностей, но если резко останавливается направление, просто так его перевести из одной точки в другую - невозможно, это долгий период”, - подтвердил Черечень. 

Он пояснил, что пока Россия поддерживает белорусские власти, однако как будут развиваться события дальше - неизвестно. “Лукашенко прекрасно понимает, что будет привязан к одному конкретному игроку, а он этого не любит. И в данном случае, если будет осуществляться перевалка через Россию, мы будем связаны по рукам и ногам Россией. Все, что нам будут диктовать, мы будем обязаны исполнять”, - пояснил Черечень.

12 августа министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис заявил, что Вильнюс намерен прекратить транзит белорусских удобрений с декабря. Такое решение связано с санкциями США в отношении белорусских предприятий, в том числе “Беларуськалия”.  

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в случае прекращения транзита калийных удобрений через Литву, Минск планирует переориентироваться на российские порты, в частности, Мурманск.
 
Теги: Минск
 
 
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