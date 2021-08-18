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Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала турнира в Цинциннати

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В рамках матча 1/32 финала турнира WТА в Цинциннати Виктория Азаренко сыграла против россиянки Людмилы Самсоновой.



Поединок завершился победой белоруски со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут, пишет Спортарена.

Азаренко трижды подала навылет, Самсонова — ни разу. По двойным ошибкам впереди Людмила — 5-0, по реализованным брейк-пойнтам преимущество на стороне Виктории — 71% (5 из 7) против 40% (2 из 5).

Во втором круге турнира в Цинциннати Виктория Азаренко встретится с американкой Элисон Риске (№37 WТА).
 
 
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В рамках матча 1/32 финала турнира WТА в Цинциннати Виктория Азаренко сыграла против россиянки Людмилы Самсоновой.
 
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