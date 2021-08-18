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Премьер Эстонии призвала ЕС ввести новые санкции против властей Беларуси
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС начать обсуждение введения новых санкций против властей Беларуси. Она сделала заявление во вторник во время встречи в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кая Каллас в Берлине, 17 августа 2021-го / Reuters
Каллас подчеркнула, что официальный Минск использует мигрантов в своих целях как оружие против Евросоюза,
"Мы знаем, что единый подход и решения сдерживают диктаторов, а санкции оказывают важное влияние на белорусский режим", — заявила эстонский премьер.
Ангела Меркель осудила действия Александра Лукашенко. По ее словам, Берлин стремится занять единую позицию с партнерами по ЕС, поскольку "этот гибридный вид конфронтации, используемый Беларусью, является атакой на нас всех в Европейском союзе, а не только на одну страну". Меркель имела в виду миграционный кризис.
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ЕС начать обсуждение введения новых санкций против властей Беларуси. Она сделала заявление во вторник во время...
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