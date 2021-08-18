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Пресс-служба "Зенита": три года назад был сыгран один из самых ярких матчей в истории клуба — разгром минского "Динамо"

18.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-служба "Зенита" решила напомнить о громком поражении минского "Динамо" на стадионе "Петровском". Три года назад белорусский клуб на стадионе "Петровский" потерпел разгромное поражение со счетом 1:8 после домашней виктории над питерцами со счетом 4:0.




"Три года назад "Зенит" сыграл один из самых громких и ярких матчей в истории клуба, разгромив минское "Динамо" на "Петровском" — 8:1", — говорится в сообщении пресс-службы, пишет Прессбол.  
 
 
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Пресс-служба "Зенита" решила напомнить о громком поражении минского "Динамо" на стадионе "Петровском". Три года назад белорусский клуб на стадионе "Петровский"...
 
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