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Пресс-служба "Зенита": три года назад был сыгран один из самых ярких матчей в истории клуба — разгром минского "Динамо"
Источник материала: Партизан
Пресс-служба "Зенита" решила напомнить о громком поражении минского "Динамо" на стадионе "Петровском". Три года назад белорусский клуб на стадионе "Петровский" потерпел разгромное поражение со счетом 1:8 после домашней виктории над питерцами со счетом 4:0.
"Три года назад "Зенит" сыграл один из самых громких и ярких матчей в истории клуба, разгромив минское "Динамо" на "Петровском" — 8:1", — говорится в сообщении пресс-службы,
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Пресс-служба "Зенита": три года назад был сыгран один из самых ярких матчей в истории клуба — разгром минского "Динамо"
Пресс-служба "Зенита" решила напомнить о громком поражении минского "Динамо" на стадионе "Петровском". Три года назад белорусский клуб на стадионе "Петровский"...
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