Рейтинг Джо Байдена за несколько дней упал до небывалого уровня

Источник материала: ОНТ

Отголоски событий в Афганистане слышны и в Белом доме. Рейтинг его хозяина Джо Байдена упал до небывалого уровня. Об этом свидетельствуют данные свежего соцопроса.

Всего за несколько дней рейтинг поддержки президента США упал на семь пунктов – до 46%. Меньше еще не было. Причины на поверхности. Вывод американских войск из Афганистана и скорая смена власти в этой стране. Белый дом пока не берется предсказывать, как сложатся отношения Вашингтона и Кабула. Но уже сейчас намекают, что в случае невыполнения «Талибаном» взятых на себя обязательств, Штаты могут прибегнуть к санкциям. Также действия Джо Байдена раскритиковали американские политики прошлых лет. Среди них – Кондолиза Райс, Майк Пенс и, конечно, Дональд Трамп. По мнению бывшего главы Белого дома, Соединенные Штаты потратили больше 40 миллиардов долларов впустую.

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