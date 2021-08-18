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Конституционная комиссия проводит итоговое заседание

18.08.2021 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конституционная комиссия проводит итоговое заседание

От статуса Всебелорусского народного собрания до тезиса о суверенитете. Конституционная комиссия в эти минуты проводит итоговое заседание.

Все возможные изменения в Основной закон рассмотрены. Конституцию актуализируют, учитывая современные реалии. Одно из главных требований – все статьи должны быть понятны не только юристам, но и простым гражданам. Всего рассмотрено более тысячи предложений. По каждой конкретной статье Конституции – порядка 10 вариантов. Новый проект основного закона представят Президенту до 1 сентября.

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От статуса Всебелорусского народного собрания до тезиса о суверенитете. Конституционная комиссия в эти минуты проводит итоговое заседание. Все возможные...
 
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