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Конституционная комиссия проводит итоговое заседание
Источник материала: ОНТ
От статуса Всебелорусского народного собрания до тезиса о суверенитете. Конституционная комиссия в эти минуты проводит итоговое заседание.
Все возможные изменения в Основной закон рассмотрены. Конституцию актуализируют, учитывая современные реалии. Одно из главных требований – все статьи должны быть понятны не только юристам, но и простым гражданам. Всего рассмотрено более тысячи предложений. По каждой конкретной статье Конституции – порядка 10 вариантов. Новый проект основного закона представят Президенту до 1 сентября.
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От статуса Всебелорусского народного собрания до тезиса о суверенитете. Конституционная комиссия в эти минуты проводит итоговое заседание. Все возможные...
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