|
Кот попробовал пиво и ему понравилось! Только посмотрите, с каким удовольствием он макает лапку в кружку! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео со странным пристрастием кота опубликовала пользовательница TikTok motyakin_barsik. На ролик обратил внимание
В кадре кот опускает лапку в пиво, а потом облизывает ее. И так – несколько раз. Интересно, чем ему понравилось пиво?
Надеемся, что хозяева слишком часто не дают питомцу пенный напиток, – ведь алкоголь не безопасен для животных.
Пушистый любитель пива рассмешил пользователей Сети: «Ахах, котик — пивной животик», «Пьющий кот — горе в семье», «Не буянил потом?», «Так дома можно и с котами теперь пить, буду знать», – писали комментаторы.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кот попробовал пиво и ему понравилось! Только посмотрите, с каким удовольствием он макает лапку в кружку! (ВИДЕО)
Видео со странным пристрастием кота опубликовала пользовательница TikTok motyakin_barsik. На ролик обратил внимание ridus.ru. В кадре кот опускает лапку в пиво, а потом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)