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Кот попробовал пиво и ему понравилось! Только посмотрите, с каким удовольствием он макает лапку в кружку! (ВИДЕО)

18.08.2021 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот попробовал пиво и ему понравилось! Только посмотрите, с каким удовольствием он макает лапку в кружку! (ВИДЕО)

Видео со странным пристрастием кота опубликовала пользовательница TikTok motyakin_barsik. На ролик обратил внимание ridus.ru.

В кадре кот опускает лапку в пиво, а потом облизывает ее. И так – несколько раз. Интересно, чем ему понравилось пиво? 

Надеемся, что хозяева слишком часто не дают питомцу пенный напиток, – ведь алкоголь не безопасен для животных.

Пушистый любитель пива рассмешил пользователей Сети: «Ахах, котик — пивной животик», «Пьющий кот — горе в семье», «Не буянил потом?», «Так дома можно и с котами теперь пить, буду знать», – писали комментаторы.

Фото: depositphotos.com

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Видео со странным пристрастием кота опубликовала пользовательница TikTok motyakin_barsik. На ролик обратил внимание ridus.ru. В кадре кот опускает лапку в пиво, а потом...
 
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