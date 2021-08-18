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«Девушка Бонда»: певица Глюкоза покорила Instagram откровенными нарядами
Источник материала: ОНТ
Российская исполнительница Глюкоза
35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова предстала в полупрозрачном облегающем платье. Но взгляд подписчиков больше всего зацепили розовые кроксы.
Глюкоза отдыхает сейчас в Испании и периодически радует фанатов красивыми и яркими снимками. Например, многим понравился оранжевый совместный купальник с вырезами на боках.
Не остались незамеченными и фотографии на роскошном автомобиле Aston Martin в розовом платье с большими вырезами на ногах. Подписчики восхитились фигурой русской красавицы и поинтересовались, как ей удается держать себя в форме после 30.
Фото:
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Российская исполнительница Глюкоза восхитила Сеть новым сексуальным нарядом. 35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова предстала в полупрозрачном облегающем...
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