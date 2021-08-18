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«Девушка Бонда»: певица Глюкоза покорила Instagram откровенными нарядами

18.08.2021 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Девушка Бонда»: певица Глюкоза покорила Instagram откровенными нарядами

Российская исполнительница Глюкоза восхитила Сеть новым сексуальным нарядом. 

35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова предстала в полупрозрачном облегающем платье. Но взгляд подписчиков больше всего зацепили розовые кроксы.

Глюкоза отдыхает сейчас в Испании и периодически радует фанатов красивыми и яркими снимками. Например, многим понравился оранжевый совместный купальник с вырезами на боках.


Не остались незамеченными и фотографии на роскошном автомобиле Aston Martin в розовом платье с большими вырезами на ногах. Подписчики восхитились фигурой русской красавицы и поинтересовались, как ей удается держать себя в форме после 30.

Фото: glukozamusic

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Российская исполнительница Глюкоза восхитила Сеть новым сексуальным нарядом.  35-летняя певица Наталья Чистякова-Ионова предстала в полупрозрачном облегающем...
 
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