|
США эвакуировали из Афганистана свыше 3,2 тыс. человек
Источник материала: ОНТ
Власти США 17 августа эвакуировали из Афганистана почти 1,1 тыс. граждан Америки, владельцев вида на жительство в Штатах и членов их семей. По словам представителя Белого дома, за последние дни из Афганистана эвакуировано около 3,2 тыс. человек,
Напомним, талибы установили контроль над столицей Афганистана Кабулом. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и уехал из страны.
ФОТО:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти США 17 августа эвакуировали из Афганистана почти 1,1 тыс. граждан Америки, владельцев вида на жительство в Штатах и членов их семей. По словам представителя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)