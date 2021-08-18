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Александр Лукашенко поздравил Дмитрия Мезенцева с днем рождения
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения,
Белорусский лидер выразил уверенность, что деятельность Мезенцева будет и дальше способствовать укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей, единению братских народов Беларуси и России, поддержанию конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней повестки дня.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко поздравил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения, сообщили в пресс-службе Президента. Белорусский лидер...
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