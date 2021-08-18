|
«Американцы оставят выжженное поле»: политолог Богдан Безпалько сравнил ситуацию в Украине и в Афганистане
Источник материала: ОНТ
Далеко не самое радужное будущее предрекают и Украине. Эксперты сравнивают ситуацию в Украине и Афганистане после вмешательства США во внутренние дела этих стран. А события в Афганистане должны стать уроком для наших соседей и других стран, которые поддаются влиянию извне. Ситуацию прокомментировал украинский политолог Богдан Безпалько.
Подробности – в видео.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Американцы оставят выжженное поле»: политолог Богдан Безпалько сравнил ситуацию в Украине и в Афганистане
Далеко не самое радужное будущее предрекают и Украине. Эксперты сравнивают ситуацию в Украине и Афганистане после вмешательства США во внутренние дела этих стран....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)