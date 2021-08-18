«Американцы оставят выжженное поле»: политолог Богдан Безпалько сравнил ситуацию в Украине и в Афганистане

Источник материала: ОНТ

Далеко не самое радужное будущее предрекают и Украине. Эксперты сравнивают ситуацию в Украине и Афганистане после вмешательства США во внутренние дела этих стран. А события в Афганистане должны стать уроком для наших соседей и других стран, которые поддаются влиянию извне. Ситуацию прокомментировал украинский политолог Богдан Безпалько.

Подробности – в видео.

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