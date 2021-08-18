«Скоро свадьба». Максим Недосеков рассказал о планах в личной жизни

Источник материала: ОНТ

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Максим Недосеков в программе «Наше утро» на ОНТ поделился планами личного характера.

Недосеков признался, что у него есть девушка и скоро будет свадьба.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту: «Я уже не свободен, в ближайших планах – свадьба».

Спортсмен добавил, что возлюбленная поддерживала его во время Олимпиады в Токио, как и многие другие.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту: «Девушка поддерживала, еще бы. Мне кажется, много людей поддерживали, писали, позитивные эмоции мне передавали. Как родители переживали, думаю, по телевизору все видели».

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