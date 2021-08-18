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«Скоро свадьба». Максим Недосеков рассказал о планах в личной жизни
Источник материала: ОНТ
Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Максим Недосеков в программе «Наше утро» на ОНТ поделился планами личного характера.
Недосеков признался, что у него есть девушка и скоро будет свадьба.
Спортсмен добавил, что возлюбленная поддерживала его во время Олимпиады в Токио, как и многие другие.
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Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту Максим Недосеков в программе «Наше утро» на ОНТ поделился планами личного характера. Недосеков...
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