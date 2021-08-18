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Ситуация в Афганистане: к чему приводят действия американцев?

18.08.2021 11:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ситуация в Афганистане: к чему приводят действия американцев?

Лидер талибов, который 20 лет находился в изгнании, вернулся в страну из Катара. 

Вероятнее всего, Абдель Гани Барадар будет участвовать в переговорах с различными политическими течениями страны. Представители движения пообещали установить мирный диалог с бывшим правительством и сделать всё для того, чтобы чиновники чувствовали себя в безопасности. Всем гражданам Афганистана приказали немедленно сдать оружие и боеприпасы. Бегство войск США в Америке назвали позором, и с этим согласно мировое сообщество.    

Яков Кедми, политический аналитик (Израиль): «Неудача с военной точки зрения и другой. Такая демократия. Создали власть, которая не имела никакого отношения ни к народу, ни к стране, ни к интересам людей. Ушла самая коррумпированная власть, которая не решала ни одной проблемы».

Талибы также объявили всеобщую амнистию – из-за вышедших на свободу заключенных может ухудшиться криминогенная обстановка. И без того весь регион находится грани гуманитарной катастрофы. В аэропорту Кабула стрельба и жертвы. Разгоняя людей, которые бегут за границу, талибы открывают огонь. Таков результат провала армии США.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси: «Что получили в результате? Уничтожение полной инфраструктуры, уничтожение правительства, создаются огромные возможности для формирования исламского государства в масштабах всего Востока. Вот к чему привели действия американцев, которые вложили миллионы и взрастили бандитов». 

Талибы дали первую пресс-конференцию. Заявили, что контролируют границы и гарантировали, что все, кто ранее трудился на государство, не будут подвержены репрессиям и наказаниям. Но в новом правительстве исламисты оставят за собой все ключевые посты.

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Лидер талибов, который 20 лет находился в изгнании, вернулся в страну из Катара.  Вероятнее всего, Абдель Гани Барадар будет участвовать в переговорах с различными...
 
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