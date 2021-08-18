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Ситуация в Афганистане: к чему приводят действия американцев?
Источник материала: ОНТ
Лидер талибов, который 20 лет находился в изгнании, вернулся в страну из Катара.
Вероятнее всего, Абдель Гани Барадар будет участвовать в переговорах с различными политическими течениями страны. Представители движения пообещали установить мирный диалог с бывшим правительством и сделать всё для того, чтобы чиновники чувствовали себя в безопасности. Всем гражданам Афганистана приказали немедленно сдать оружие и боеприпасы. Бегство войск США в Америке назвали позором, и с этим согласно мировое сообщество.
Талибы также объявили всеобщую амнистию – из-за вышедших на свободу заключенных может ухудшиться криминогенная обстановка. И без того весь регион находится грани гуманитарной катастрофы. В аэропорту Кабула стрельба и жертвы. Разгоняя людей, которые бегут за границу, талибы открывают огонь. Таков результат провала армии США.
Талибы дали первую пресс-конференцию. Заявили, что контролируют границы и гарантировали, что все, кто ранее трудился на государство, не будут подвержены репрессиям и наказаниям. Но в новом правительстве исламисты оставят за собой все ключевые посты.
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Лидер талибов, который 20 лет находился в изгнании, вернулся в страну из Катара. Вероятнее всего, Абдель Гани Барадар будет участвовать в переговорах с различными...
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