В Литве нарастает народный гнев из-за введения «паспортов возможностей»

Источник материала: ОНТ

В Литве нарастает народный гнев. «Пенсионеры обеспокоены ситуацией и готовы выйти на протесты», – заявили в ассоциации пожилых людей.

Основная причина недовольства – введение так называемых паспортов возможностей, а также безучастность власти – чиновники попросту не слышат людей. Правительство принудительно ввело ковидные документы. Они в тестовом режиме уже действуют в некоторых кафе, ресторанах и гостиницах. Повсеместное введение национальных сертификатов запланировано на 13 сентября. Решение принято, несмотря на массовые протесты, которые вспыхнули на прошлой неделе у Сейма. Во время стычек полиция применила слезоточивый газ и жёстко задерживала протестующих.

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