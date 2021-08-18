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День 18 августа в истории: вышел роман Набокова «Лолита», открыли Медного всадника в Петербурге
Источник материала: ОНТ
Даты дня на повестке, погружаемся в историю.
18 августа 1782 года в Петербурге появился Медный всадник – огромный конный памятник Петру Великому. Статуя выполнена по проекту французского скульптора Этьена Фальконе, однако его на открытие не пригласили. Своим народным названием памятник обязан поэме Пушкина «Медный всадник».
В этот день в 1900 году было изобретено слово «телевидение». Его автор – военный инженер, полковник Константин Дмитриевич Перский, служивший профессором электротехники в Артиллерийской академии. Термин он предложил во время участия в VI международном электротехническом конгрессе, проходившем в Париже.
18 августа 1958 года в США был опубликован роман Владимира Набокова «Лолита». До этого он уже выходил во Франции, но известности автору не принес. Лишь после того, как критика обрушилась на американское издание с обвинениями в пошлости, роман приобрел скандальную популярность и стал бестселлером, а после был зачислен в ряды классики.
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Даты дня на повестке, погружаемся в историю. 18 августа 1782 года в Петербурге появился Медный всадник – огромный конный памятник Петру Великому. Статуя выполнена по...
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