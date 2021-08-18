Гороскоп на 18 августа: крупное вложение капитала у Овнов, ревность в любовных отношениях у Весов

Источник материала: ОНТ

Звезды обещают Овнам успешный день. Сегодня вы легко наладите контакты с партнерами по бизнесу, проведете деловые встречи, оформите документы и сделаете крупное вложение капитала.

Тельцам после сложной работы захочется взять тайм-аут и отдохнуть вместе с семьей и друзьями. Важные дела не принесут желаемого результата.

Близнецам звезды советуют не совершать поступков, которые могут повлечь за собой негативные последствия. Личностный кризис, который вы сейчас переживаете, сможет многому вас научить и сделать мудрее.

Раки проведут день, решая проблемы с транспортом, финансами и здоровьем. При работе с деловыми бумагами старайтесь не спешить, чтобы не совершить опрометчивых ошибок.

Львам предстоит заниматься семейными и бытовыми проблемами больше обычного. Если вы хотели исправить давние ошибки, сделайте это сейчас.

Излишняя доверчивость может помешать Девам. В сложных вопросах не стесняйтесь спрашивать мнение родных. Это поможет вам быстрее добиться желаемого.

У Весов любовные отношения может осложнить необоснованная ревность. Контролируйте свои эмоции, иначе вы сами станете причиной конфликта. Переключите свое внимание на деловую сферу.

Звезды рекомендуют Скорпионам сконцентрироваться на слабых сторонах своего организма и на укреплении иммунитета. Сегодня есть вероятность ссоры из-за банальной зависти. Не придавайте этому особого значения.

У Стрельцов может появиться желание поделиться мнением о поездке или проекте, чтобы обсудить проблемы. Ваше легкомысленное отношение к делу способно затруднить достижение поставленных целей.

Козероги могут почувствовать усталость. Любимое хобби, занятия творчеством и даже чтение книг помогут восстановить внутреннюю энергию, чтобы с новыми силами приступить к работе.

Сегодня судьба благосклонна к Водолеям. В центре ваших интересов окажется личная жизнь. Постарайтесь оставаться рассудительными и спокойными, занимаясь привычными делами.

У Рыб профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными делами. Звезды заверяют: справиться с трудностями вам помогут оптимизм и ответственность.

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