ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Несвижский район первый в Минской области отметил «Дожинки»

18.08.2021 11:27 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Несвижский район первый в Минской области отметил «Дожинки»

Страда в стране приближается к финишу. Обработано более 90% площадей. Некоторые районы уже завершили уборку урожая и отмечают «Дожинки». 

В Минской области, которая в этом году лидер по сборам, намолочено полтора миллиона тонн. Несвижский район один из первых подхватил эстафету празднований завершения сбора урожая. Торжественное шествие со снопом, песни и чествование лучших хлеборобов украсили агрогородок Островки. Традиционно хорошие результаты показывают работники агрокомбината «Снов». Урожайность в этом году – более 80 центнеров с гектара. Комбайнер Сергей Войняк намолотил более 2600 тонн зерна. 

По стране намолот зерна приближается к шести миллионам тонн. Несмотря на природу, которая в этом году не всегда помогала аграриям, общий вес республиканского каравая – около 10 миллионов тонн. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страда в стране приближается к финишу. Обработано более 90% площадей. Некоторые районы уже завершили уборку урожая и отмечают «Дожинки».  В Минской области, которая...
 
Новости дня
Новости разные
 
IKEA начинает продажу энергии из возобновляемых источников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by