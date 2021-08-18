Несвижский район первый в Минской области отметил «Дожинки»

Источник материала: ОНТ

Страда в стране приближается к финишу. Обработано более 90% площадей. Некоторые районы уже завершили уборку урожая и отмечают «Дожинки».

В Минской области, которая в этом году лидер по сборам, намолочено полтора миллиона тонн. Несвижский район один из первых подхватил эстафету празднований завершения сбора урожая. Торжественное шествие со снопом, песни и чествование лучших хлеборобов украсили агрогородок Островки. Традиционно хорошие результаты показывают работники агрокомбината «Снов». Урожайность в этом году – более 80 центнеров с гектара. Комбайнер Сергей Войняк намолотил более 2600 тонн зерна.

По стране намолот зерна приближается к шести миллионам тонн. Несмотря на природу, которая в этом году не всегда помогала аграриям, общий вес республиканского каравая – около 10 миллионов тонн.

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