Спасатели работают над устранением последствий непогоды в Витебской области (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Спасатели работают над устранением последствий мощного ветра в Витебской области. Об этом сообщили в МЧС.

Непогода бушевала в Витебске, также пострадали Городокский, Витебский, Чашникский и Бешенковичский районы. Сильным ветром оказались повреждены кровли свыше 10 многоквартирных и частных жилых домов, 12 сельскохозяйственных объектов.

Из-за многочисленных падений деревьев оказались повреждены 38 легковых автомобилей. Чтобы ликвидировать последствия непогоды, было привлечено 20 единиц аварийно-спасательной техники и свыше 70 работников МЧС, также работают другие восстановительные службы.

Отключение света зафиксировано в 290 населенных пунктов области, идут восстановительные работы, сообщили в Витебскэнерго.

Не обошлось без пострадавших - в Новолукомле упало дерево и придавило женщину 1973 года рождения. Ее доставили в больницу.





















Фото: МЧС

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