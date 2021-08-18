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Спасатели работают над устранением последствий непогоды в Витебской области (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Спасатели работают над устранением последствий мощного ветра в Витебской области. Об этом
Непогода бушевала в Витебске, также пострадали Городокский, Витебский, Чашникский и Бешенковичский районы. Сильным ветром оказались повреждены кровли свыше 10 многоквартирных и частных жилых домов, 12 сельскохозяйственных объектов.
Из-за многочисленных падений деревьев оказались повреждены 38 легковых автомобилей. Чтобы ликвидировать последствия непогоды, было привлечено 20 единиц аварийно-спасательной техники и свыше 70 работников МЧС, также работают другие восстановительные службы.
Отключение света зафиксировано в 290 населенных пунктов области, идут восстановительные работы, сообщили в Витебскэнерго.
Не обошлось без пострадавших - в Новолукомле упало дерево и придавило женщину 1973 года рождения. Ее доставили в больницу.
Фото: МЧС
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Спасатели работают над устранением последствий мощного ветра в Витебской области. Об этом сообщили в МЧС. Непогода бушевала в Витебске, также пострадали...
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