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Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины
Источник материала: Навiны
В минувшие сутки в Беларуси хозяйничала стихия. По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали более 25 м/с), пострадал 31 населенный пункт.
Из регионов страны не задетой осталась лишь Гомельщина. Больше всего досталось Минской области — восстановления в той или иной степени предстоят в сразу в 20 районах. На Витебщине — в пяти, Гродненщине — в четырех, Брестчине и Могилевщине — по одному.
Как сообщается, повреждены крышы у 56 домов, 56 сельскохозяйственных и четырех производственных зданий, одного объекта соцкультбыта.
Зафиксированы 340 случаев падения деревьев. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 44 автомобиля: в Минске (23) в Витебской области (21).
В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении двух пассажирских поездов в Барановичском и одно в Клецком районах.
Пострадали четыре человека: на территории ТД «Ждановичи» сорванным навесом уличного торгового ряда травмированы 16-летняя девочка-подросток и 38-летняя женщина; от падения деревьев травмированы две — Новолукомле 48-летняя женщина; в Минском районе 63-летний мужчина (с переломом ребер и пневмотораксом госпитализирован).
Ранее сообщалось, что стихия стала причиной
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В минувшие сутки в Беларуси хозяйничала стихия. По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали более 25 м/с), пострадал 31...
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