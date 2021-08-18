ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

18.08.2021 11:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В минувшие сутки в Беларуси хозяйничала стихия. По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали более 25 м/с), пострадал 31 населенный пункт.

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

Из регионов страны не задетой осталась лишь Гомельщина. Больше всего досталось Минской области — восстановления в той или иной степени предстоят в сразу в 20 районах. На Витебщине — в пяти, Гродненщине — в четырех, Брестчине и Могилевщине — по одному.

Как сообщается, повреждены крышы у 56 домов, 56 сельскохозяйственных и четырех производственных зданий, одного объекта соцкультбыта.

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

Зафиксированы 340 случаев падения деревьев. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены 44 автомобиля: в Минске (23) в Витебской области (21).

Последствия грозового фронта: упавшие деревья, поврежденные дома и машины

В результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении двух пассажирских поездов в Барановичском и одно в Клецком районах.

Пострадали четыре человека: на территории ТД «Ждановичи» сорванным навесом уличного торгового ряда травмированы 16-летняя девочка-подросток и 38-летняя женщина; от падения деревьев травмированы две — Новолукомле 48-летняя женщина; в Минском районе 63-летний мужчина (с переломом ребер и пневмотораксом госпитализирован).

Ранее сообщалось, что стихия стала причиной отключения света в 1016 населенных пунктах.  

 

Фото ЧП Беларусь | Будь в курсе!

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшие сутки в Беларуси хозяйничала стихия. По информации МЧС, в результате прохождения грозового фронта (порывы ветра достигали более 25 м/с), пострадал 31...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники КГБ пришли с обыском к лидеру организации пенсионеров "Наше поколение"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by