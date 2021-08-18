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В Испании родился детёныш вымирающего вида обезьян – борнейского орангутана. Посмотрите, как выглядит малыш

18.08.2021 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Детеныш борнейского орангутана родился в биопарке на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании родился детёныш вымирающего вида обезьян – борнейского орангутана. Посмотрите, как выглядит малыш

Это милое событие и обрадовало, и взволновало ученых-экологов. Дело в том, что этот вид обезьян считается вымирающим. Из-за хозяйственной деятельности человека их популяция стремительно сокращается.

В Испании родился детёныш вымирающего вида обезьян – борнейского орангутана. Посмотрите, как выглядит малыш

В Испании родился детёныш вымирающего вида обезьян – борнейского орангутана. Посмотрите, как выглядит малыш

Ученые считают, что появление на свет малыша является успешным результатом их программы по сохранению и разведению этого редкого вида приматов.

 
 
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Новости Испании. Детеныш борнейского орангутана родился в биопарке на юге Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это милое событие и обрадовало, и...
 
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