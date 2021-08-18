|
В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадали 16 человек. Во многих префектурах идет ликвидация последствий схода селей и разлива рек. Сильные дожди шли в Японии несколько недель. В результате в некоторых районах страны выпало от 700 до 1 000 миллиметров осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 16...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)