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В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек

18.08.2021 11:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии несколько недель шли дожди. От наводнения пострадали 16 человек

Пострадали 16 человек. Во многих префектурах идет ликвидация последствий схода селей и разлива рек. Сильные дожди шли в Японии несколько недель. В результате в некоторых районах страны выпало от 700 до 1 000 миллиметров осадков, что в три раза превышает среднюю норму для августа.

 
 
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Новости Японии. Жертвами наводнений в Японии стали 8 человек. Трое считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадали 16...
 
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