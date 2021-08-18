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Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стражи порядка круглосуточно несут свою службу. Их привлекают к расследованию самых запутанных дел. Нередко, рискуя жизнью, они участвуют в поиске и задержании опасных преступников, занимаются профилактикой бытовых правонарушений, обеспечивают спокойствие и тишину на улицах столицы.
Для многих из них борьба с криминалом стала делом всей жизни. Даже в этот праздничный день большинство столичных милиционеров на работе. А в последнее время профессия все больше входит в число популярных.
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Новости Беларуси. Минская милиция отмечает 77 лет со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стражи порядка круглосуточно несут свою службу....
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