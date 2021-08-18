ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

IKEA начинает продажу энергии из возобновляемых источников

18.08.2021 11:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Мебельный бренд IKEA в сентябре начинает продажу шведским домашним хозяйствам электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.

Ingka Group, владелец большинства магазинов IKEA по всему миру, пояснил, что домохозяйства смогут покупать доступную возобновляемую электроэнергию в солнечных и ветряных электростанциях и отслеживать их использование через специальное приложение.

Партнер Ingka, компания Svea Solar, которая производит солнечные панели для IKEA, будет покупать электроэнергию на скандинавской энергетической бирже Nord Pool и перепродавать ее без дополнительной платы.

IKEA, которая также продает солнечные панели для домашних хозяйств, заявила, что покупатели смогут отслеживать собственное производство в приложении и продавать излишки электроэнергии, передает enkorr.ua

Йонас Карлхед, глава отдела устойчивого развития IKEA в Швеции, сообщил, что надеется представить новое предложение по возобновляемым источникам энергии, а также солнечные панели IKEA на всех рынках.

«Мы хотим сделать электроэнергию из устойчивых источников более доступной для всех, — говорится в заявлении компании. — IKEA хочет создать крупнейшее движение за возобновляемые источники энергии вместе с коллегами, клиентами и партнерами по всему миру, чтобы вместе бороться с изменением климата».

В более широком смысле IKEA стремится быть «благоприятной для климата» — к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов больше, чем это может сделать вся производственно-сбытовая цепочка IKEA, от производства сырья до утилизации мебели клиентами. Карлхед сообщил в интервью, что он рассматривает эту идею также как потенциально новый поток доходов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мебельный бренд IKEA в сентябре начинает продажу шведским домашним хозяйствам электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сайты БелаПАН и naviny перестали открываться
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by