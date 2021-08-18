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Глава Европарламента: давление на режим Лукашенко должно продолжаться

18.08.2021 11:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Давление на белорусский режим должно продолжаться, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после встречи в Вильнюсе со Светланой Тихановской.

Глава Европарламента: давление на режим Лукашенко должно продолжаться
Фото из микроблога Давида Сассоли

«Приятно снова встретиться с лидером белорусской оппозиции и лауреатом премии Сахарова Светланой Тихановской в ходе моего официального визита в Вильнюс, — написал он в «Твиттере». — Мы должны продолжать оказывать давление на белорусский режим и продолжать поддерживать тех, кто храбро борется за демократию».

В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила, что во время встречи стороны обсудили «транш от МВФ в 1 миллиард долларов».

Глава Европарламента: давление на режим Лукашенко должно продолжаться
Фото пресс-службы Светланы Тихановской

«Светлана Тихановская сказала, что эти финансы должны быть заморожены. Если их заморозка невозможна, необходимо проконтролировать, чтобы они пошли на оплату вакцин и ИВЛ, а не содержание репрессивного аппарата», — говорится в сообщении.

Кроме этого экс-кандидат в президенты заявила, что нельзя допустить торговли политзаключенными. Все они должны быть освобождены и восстановлены в правах. «Режим может пойти на имитацию уступок, но мы должны быть внимательны и держаться позиции», — цитирует ее пресс-служба.

Тихановская также предложила найти формат участия Беларуси в инициативе «Восточное партнерство», учитывая, что режим отказался от участия. «Устранился диктатор, а белорусский народ будет участвовать в «Восточном партнерстве», это в наших интересах», — подчеркнула она.

 
 
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Давление на белорусский режим должно продолжаться, заявил глава Европарламента Давид Сассоли после встречи в Вильнюсе со Светланой Тихановской.
 
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