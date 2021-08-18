«Маловеры посрамлены. Власти нашли эффектный ответ на западные санкции»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о закрытии статистики по важным экономическим показателям.





Маловеры посрамлены. Белорусские власти нашли эффективный и даже в чем-то эффектный ответ на западные санкции. Потому что, как ни старайся, а на этот ответ западным недоброжелателям, получается, ответить нечем. Какие бы они санкции себе там не придумали, а белорусские власти все равно в домике.

Вот, может помнишь афоризм премьера Головченко? Он как-то сказал, что лучший ответ на санкции – сделать так, чтобы белорусская экономика не заметила их последствий. Так оказалось в этом афоризме был скрыт глубокий смысл. Теперь заметить последствия санкций будет гораздо труднее.

И этот ответ прост, как все гениальное. В понедельник обнаружилось, что таможенный комитет закрыл статистику по внешней торговле. А вчера уже и Белстат не стал публиковать данные об экспорте калийных удобрений, металлов и всяких нефтепродуктов.

Теперь, как ни старайся Евросоюз вместе с американским Минфином, а последствия их стараний, выраженные в статистике экспортно-импортных операций, простой человек не увидит. И свидетельствовать стабильность в телевизоре станет гораздо удобнее. Тем более – момент подходящий.

Потому что с июня темп прироста белорусской экономики вышел на стабильно нулевой уровень. Хотя в июне на него еще никакие санкции толком подействовать не успели. А сейчас, учитывая актуальные тренды, рост, надо думать устремится к отрицательным величинам.

Белорусское начальство, наверное, считает, что скрыть данные – отличный способ укрепления стабильности. Потому что уверено, что оно-то будет знать правду, а народцу правду знать не обязательно. Народец от правды только портится.

Но как показывает практика, когда нет независимого контроля, у тех, кто докладывает начальству всегда есть искушение немножечко приукрасить действительность. Чтобы начальство было довольно. Потому что недовольство начальства чревато лишением премий и вынесением выговоров.

Как в позднем Советском союзе, когда высшее партийное начальство, имеющее доступ к секретным и сверхсекретным данным, на самом деле понятие не имело о том, что происходит у него в стране и в экономике.

А не имея адекватных представлений об окружающей действительности, трудно принимать правильные решения. Если ты все время думаешь, что у тебя все хорошо, то можно же не заметить, когда станет уже совсем плохо.

Да и народ, сейчас такой пошел, что если ему ничего не говорить, то он склонен придумывать себе всякое нехорошее. У народа и раньше было не много причин верить белорусской статистике в частности и белорусским властям вообще, а сейчас получается осталось еще меньше. И ладно, если народ не поверит в неумолимый рост ВВП. А если вдруг усомнится в резервах Нацбанка?

Хотя, на народец власти, я думаю давно уже махнули рукой. Потому что сколько ты ему про стабильности в телевизоре не рассказывай – все равно не верит.